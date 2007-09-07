Литвин: політику намагаються формувати люди, яких я називаю ”власовці і поліцаї”

Лідер Блоку Литвина, голова Верховної Ради ІV скликання Володимир ЛИТВИН виступає за відміну виборів за партійними списками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Литвина, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Луганську.

За словами В.ЛИТВИНА, одним із перших завдань, які потрібно виконати, це “відміна виборів за партійними списками і перехід до обрання депутатів в округах”.

Також він вважає, що до перших кроків у наступному парламенті потрібно віднести прийняття таких необхідних законопроектів, як, зокрема, щодо оплати праці, собівартості продукції, повернення внесків та щодо фонду оплати по дітях.

Загалом В.ЛИТВИН пообіцяв навести порядок в парламенті. «Я знаю, що для цього потрібно зробити. Верховна Рада буде Верховною Радою. Вона почне представляти інтереси людей”, - підкреслив В.ЛИТВИН.

Сьогодні ж, за його словами, “ми маємо дику ситуацію: люди вибрали своїх представників і цих представників ненавидять лютою ненавистю».

Лідер Блоку Литвина вважає, що Верховна Рада V скликання формувалася на основі зради. «Намагаються формувати політику люди, яких я називаю власовці і поліцаї від української політики, це суцільні перебіжчики”, - додав він.

“Я можу розповісти, як формували коаліцію – зібралися і поділили посади. Виявилося мало, ввели додаткову посаду віце-прем`єра, виявилося мало, створили тільки в цьому півріччі додаткові 6 міністерств, виявилося мало, ввели додатково 59 посад заступників міністрів», - зазначив В.ЛИТВИН.

“Якщо людей влаштовують сьогоднішні ціни і сьогоднішня ситуація, то хай голосують за ті партії, які є сьогодні. Хочу сказати, коли я був у парламенті, ми не допустили підняття тарифів і обвалу цін на продукти харчування як зараз. Люди все це розуміють», - підсумував В.ЛИТВИН.