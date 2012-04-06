Луценка терміново забрали до лікарні

Сьогодні вранці колишнього міністра внутршніх справ України Юрія Луценка через різке погіршення стану здоров’я було відвезено із київського слідчого ізолятора до столичної лікарні швидкої медичної допомоги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії «Народна самооборона».

Як зазначили у прес-службі з посиланням на інформацію, отриману від працівників СІЗО дружиною Ю.Луценка Іриною Луценко, сьогодні після обіду вона прийшла до слідчого ізолятора і там дізналася, що її чоловіка госпіталізовано. Втім І.Луценко наразі не відомо, у зв’язку з чим її чоловіка госпіталізували. Разом з тим у прес-службі зазначили, що під час вчорашнього побачення Ю.Луценко скаржився на погане самопочуття. «Наразі І.Луценко намагається отримати дозвіл в апеляційному суді Києва для того, щоб відвідати чоловіка в лікарні», - зазначили у прес-службі.