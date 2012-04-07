Шкутяк: рішення Конституційного суду знищило ілюзії

Народний депутат переконаний, що таке рішення Конституційного Суду свідчить про неможливість компромісу між владою та опозицією

«Нинішній режим готується до масштабних маніпуляцій і фальсифікацій на парламентських виборах. Тому будь-які сподівання на обіцяне дотримання владою норм нового так званого компромісного закону про вибори народних депутатів є марними», - вважає З.Шкутяк.

Конституційний Суд фактично легітимізував перекроювання виборчих округів в Києві для того, щоб зменшити кількість депутатів, які можуть бути обрані від опозиції, - цитує слова депутата прес-служба партії «Наша Україна».

З.Шкутяк вважає, що компроміси з нинішньою владою неможливі. «Очевидно, що опозиційні сили мають розраховувати виключно на себе та підтримку громадян», - вважає він.

Тому, за словами депутата, нині головне завдання для об’єднаної опозиції створити власний ефективний механізм захисту чесних виборів, який не дозволить порушити права виборців та спотворити результати голосування.

Як відомо, партія «Наша Україна», 12 липня 2011 року, виступила з ініціативою створення спільного комітету опозиційних сил для захисту чесних виборів.

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Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України визнав неконституційною норму щодо закріплення закордонних виборчих дільниць до одномандатних округів у Києві, яка передбачена ч.2 ст.22 Закону «Про вибори народних депутатів».

Відповідне рішення 5 квітня, оголосив голова КС Анатолій Головін за результатами розгляду відповідного подання, внесеного 59 депутатами з фракції Партії регіонів.

Він підкреслив, що з дня ухвалення цього рішення Конституційним Судом ч.2 ст.22 виборчого закону втрачає чинність.

Мотивуючи своє рішення, голова КС зазначив, що ця норма не забезпечує принципу рівного і вільного виборчого права виборців, які проживають або перебувають за межами України, відображення їх волевиявлення, а також зумовлює значне збільшення кількості виборців у Києві, які не пов’язані з територіальною громадою столиці.

При цьому Конституційний Суд у своєму рішенні згадав рішення Європейського суду щодо застосування аналогічної норми у державі Ліхтенштейн, в якому була визнана можливість скасування права голосування виборців, які постійно проживають за кордоном країни, не знайомі з особливостями внутрішньої ситуації та не можуть визначитися зі своїми кандидатами.

Таким чином, українці, які проживають за кордоном, будуть обирати депутатів лише за партійними списками.