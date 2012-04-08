Створенням системи екстреної допомоги «112» займатимуться американці

Про це в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня. Україна» повідомив міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога.

«Зараз завершено тендер на придбання обладнання і послуг. Його виграла американська компанія Hewlett-Packard. Вона запропонувала найкращі рішення», - сказав міністр.

Він також відзначив, що для вдалого проведення реформи МНС вивчило досвід тих країн, де екстрений виклик за єдиним номером успішно діє вже десятиліттями. Міністр особисто тричі літав до США на переговори з посадовцями держструктур і керівниками компаній, які є визнаними лідерами в цій галузі. За результатами домовленостей США за 700 тис доларів з їхнього бюджету підготувало техніко-економічне обґрунтування системи. Одночасно МНС працювало всередині країни з операторами зв’язку, спеціалістами МВС, МОЗ, Мінінфраструктури, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

В.Балога також нагадав, що уряд України виділив 452 млн грн на проведення першого етапу робіт. Були знайдені і підготовлені приміщення для розташування центрів 112 у містах проведення матчів футбольного чемпіонату Європи, які повинні запрацювати у травні. Для впровадження системи була модернізована вся телекомунікаційна мережа МНС. Крім того, Верховна Рада прийняла закон про систему 112. Таким чином, за словами В.Балоги, процес впровадження системи проходить відповідно до затверджених раніше планів.

«Говорити про гальмування процесу дещо некоректно. Поки справи йдуть за планом, і ми розраховуємо впровадити систему 112 у Львові, Харкові, Донецьку, Києві й області до початку Євро-2012. Повністю мережа має запрацювати по всій країні в 2013 році», - наголосив міністр.

Він також додав, що у випадку приєднання МНС до МВС, координувати роботу Системи 112 буде МВС.