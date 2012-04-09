Прокурори вважають, що просять для Іващенка «найм’якше покарання»

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив один із трьох представників держобвинувачення у Печерському районному суді Києва прокурор Петро Коваль.

«Стаття 365 частина 3 передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Ми, враховуючи ті обставини, що завод (ФСМЗ - УНІАН) повернутий, враховуючи те, що вони (В.Іващенко та керуючий санацією ФСМЗ Сергій Міхеєв – УНІАН) позитивно характеризуються, що Іващенко має державні нагороди, що стан здоров’я його поганий, те, що Міхеєв є учасником бойових дій – в Афганістані воював, у нього малолітня дитина-інвалід, і ми, державне обвинувачення, самі під час судового розгляду виключили Міхеєву 209 статтю, сьогодні ми теж запропонували нижче нижчої міри покарання», - сказав П.Коваль.