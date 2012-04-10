Посол США питає, як в Україні визначаються межі виборчих округів

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Центральної виборчої комісії, про це сказав посол США в Україні Джон Теффт під час зустрічі з головою ЦВК Володимиром Шаповалом.

«Усі вони будуть брати активну участь у спостереженні за виборчим процесом у тісній взаємодії з нашими європейськими колегами і спостерігачами із ОБСЄ», - сказав посол.

Дж.Теффт повідомив В.Шаповалу, що з боку Сполучених Штатів Америки існує велика зацікавленість до виборів народних депутатів України, що мають відбутися 28 жовтня 2012 року. У зв’язку з цим він поставив низку питань щодо їхньої організації.

Окремо було обговорено коло питань, яке стосується впливу останнього рішення Конституційного Суду України щодо голосування виборців, які мешкають за кордоном, на перебіг підготовки до виборів.

В.Шаповал поінформував посла про підготовчу роботу щодо майбутніх виборів, проведену Центральною виборчою комісією, а також про особливості виборчого процесу у зв’язку із прийняттям Закону «Про вибори народних депутатів України».

Відповідаючи на питання Дж.Теффта щодо визначення меж кожного із 225 мажоритарних виборчих округів, голова ЦВК наголосив, що згідно із Законом «Про вибори народних депутатів України», їхня нарізка має відбутися до кінця квітня. «Пропозиції щодо конкретних меж будуть вносити члени Центральної виборчої комісії - куратори кожного із регіонів, - підкреслив В.Шаповал. – Я сподіваюсь, що це буде обґрунтоване, цілком виважене і юридично чисте рішення, яке буде проголосоване після колегіального обговорення у комісії».

В.Шаповал запевнив Дж.Теффта у готовності до співпраці під час виборів і пообіцяв, що ЦВК надаватиме всіляке сприяння роботі міжнародної місії спостереження.