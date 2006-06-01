Сьогодні - Міжнародний день захисту дітей.

Цей день було встановлено в листопаді 1949 року рішенням сесії Міжнародної демократичної федерації жінок. Перший Міжнародний день захисту дітей було проведено в 1950 р.

В Україні з нагоди свята відбудуться благодійні акції та заходи.

Зокрема, сьогодні о 14.00 у приміщенні Центрального поштамту (вул. Хрещатик, 22) Міжнародний благодійний фонд „Україна 3000”, головою Наглядової ради якого є Катерина ЮЩЕНКО, проведе центральний захід, присвячений Міжнародному дню захисту дітей – урочисте відправлення Маніфесту відповідальності урядам країн і головам міжнародних неурядових організацій.