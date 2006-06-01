Сьогодні - Міжнародний день захисту дітей
09:41, 01 червня 2006Політика
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Фонд „Україна 3000” влаштовуватиме заходи на Майдані
Сьогодні - Міжнародний день захисту дітей.
Цей день було встановлено в листопаді 1949 року рішенням сесії Міжнародної демократичної федерації жінок. Перший Міжнародний день захисту дітей було проведено в 1950 р.
В Україні з нагоди свята відбудуться благодійні акції та заходи.
Зокрема, сьогодні о 14.00 у приміщенні Центрального поштамту (вул. Хрещатик, 22) Міжнародний благодійний фонд „Україна 3000”, головою Наглядової ради якого є Катерина ЮЩЕНКО, проведе центральний захід, присвячений Міжнародному дню захисту дітей – урочисте відправлення Маніфесту відповідальності урядам країн і головам міжнародних неурядових організацій.
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