Яценюк каже, що прокуратура хоче замінити всіх

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній Яценюк сьогодні під час обговорення в другому читанні проекту КПК у парламенті.

За його словами, «в Україні повинен бути чесний Кримінальний закон, який захищає насамперед людину і громадянина, а не прокурора, слідчого, міліціонера і наглядача в тюрмі».

А.Яценюк наголосив, що згідно з висновками експертів, у провладній редакції Кримінального кодексу прокурор є «практично нічим іншим, як засобом здійснення кримінального переслідування». Він додав, що «повноваження прокурора, запропоновані цим кодексом, - це фактично повноваження і державного обвинувачувача, і слідчого. Не вистачає ще повноважень судді».

А.Яценюк наголосив, що запропонував поправки до КПК, які передбачають відновлення інституту незалежності слідчого. «Щоб прокурор не мав права втручатися в сам процес кримінального переслідування, не керував слідчим і не давав йому прямих доручень, за які слідчий, відповідно до проекту кодексу, ще й буде нести кримінальну відповідальність», - пояснив він. А.Яценюк вимагає позбавити прокурора повноважень доручати органу досудового слідства проведення розслідувань, проведення у встановлений прокурором строк слідчих дій, а також санкціонувати негласні слідчі розшукові дії. «Прокурор повинен підтримувати державне обвинувачення, а не розказувати слідчому, як проводити безпосередньо процес слідства», - додав він.

А.Яценюк також вимагає скасувати зміни до КПК, згідно з якими досудове розслідування розпочинається не з винесення постанови, а відразу з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. «Якщо сьогодні при порушенні кримінальної справи винесену постанову можна оскаржити в суді й таким чином зупинити кримінальне переслідування, то за новою редакцією - як тільки справу внесли до реєстру, зразу розпочинається процедура досудового слідства. Ви нічого не можете з цим зробити», - зазначив народний депутат.

А.Яценюк наголосив, що вніс 191 поправку до КПК, а загалом опозиція внесла їх понад тисячу, проте парламентська більшість не підтримує поправки від опозиції, навіть ті, які схвалені профільним комітетом.