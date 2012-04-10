Яценюк каже, що прокуратура хоче замінити всіх
Яценюк вважає, що влада перетворює Кримінальний процесуальний закон на кодекс кримінальних переслідувань.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній Яценюк сьогодні під час обговорення в другому читанні проекту КПК у парламенті.
За його словами, «в Україні повинен бути чесний Кримінальний закон, який захищає насамперед людину і громадянина, а не прокурора, слідчого, міліціонера і наглядача в тюрмі».
А.Яценюк наголосив, що згідно з висновками експертів, у провладній редакції Кримінального кодексу прокурор є «практично нічим іншим, як засобом здійснення кримінального переслідування». Він додав, що «повноваження прокурора, запропоновані цим кодексом, - це фактично повноваження і державного обвинувачувача, і слідчого. Не вистачає ще повноважень судді».
А.Яценюк наголосив, що запропонував поправки до КПК, які передбачають відновлення інституту незалежності слідчого. «Щоб прокурор не мав права втручатися в сам процес кримінального переслідування, не керував слідчим і не давав йому прямих доручень, за які слідчий, відповідно до проекту кодексу, ще й буде нести кримінальну відповідальність», - пояснив він. А.Яценюк вимагає позбавити прокурора повноважень доручати органу досудового слідства проведення розслідувань, проведення у встановлений прокурором строк слідчих дій, а також санкціонувати негласні слідчі розшукові дії. «Прокурор повинен підтримувати державне обвинувачення, а не розказувати слідчому, як проводити безпосередньо процес слідства», - додав він.
А.Яценюк також вимагає скасувати зміни до КПК, згідно з якими досудове розслідування розпочинається не з винесення постанови, а відразу з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. «Якщо сьогодні при порушенні кримінальної справи винесену постанову можна оскаржити в суді й таким чином зупинити кримінальне переслідування, то за новою редакцією - як тільки справу внесли до реєстру, зразу розпочинається процедура досудового слідства. Ви нічого не можете з цим зробити», - зазначив народний депутат.
А.Яценюк наголосив, що вніс 191 поправку до КПК, а загалом опозиція внесла їх понад тисячу, проте парламентська більшість не підтримує поправки від опозиції, навіть ті, які схвалені профільним комітетом.