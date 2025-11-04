За оптимістичного сценарію, в Україні вдасться зберегти лише половину ареалу цього виду.

В Україні стрімко скорочується кількість білок або ж вивірок. Лише у Києві протягом кількох років у міських парках їх поменшало в 20 разів.

Ба більше, уже до кінця століття білки можуть зникнути з 97% території України, якщо середня температура зросте більш ніж на 2°C. Про це йдеться в новому дослідженні Української природоохоронної групи.

Такі дані вчені отримали за допомогою математичної моделі. Навіть за оптимістичного сценарію, коли рівень середньої глобальної температури буде стримано в межах 1,5°C до 2100 року, в Україні вдасться зберегти лише половину ареалу цього виду.

"Симуляція поширення вивірки за найбільш м’якого сценарію (ідеться про зростання середньої глобальної температури на 1,5°С) показує можливу втрату 49% ареалу вивірки в Україні до 2100 року. Це мінімальний і невідворотний очікуваний вплив зміни клімату на поширення вивірки. За сценарієм, який передбачає зростання середньої глобальної температури на 1,8°С, втрата ареалу виду в Україні до 2100 року очікувано становитиме 57%", – пояснюють в групі.

Якщо середня глобальна температура зростатиме на 2 градуси, від первинного, притаманного видові ареалу, можуть залишитись лише острівці в межах гірських територій України.

Видання "Телеграф" нагадало, що ще в лютому директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко повідомляв про стрімке скорочення кількості білок у парках Києва. За останні роки вона зменшилася у 20 разів.

Однією з причин він називав "гламуризацію парків", під час якої старі дерева з дуплами, де гніздяться білки, вирубають.

В Україні зникають різні види риб

Раніше іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь розповідала, що в українських рівнинних річках зникли багато видів риби. У зоні ризику перебуває й слиж європейський, який виростає не більше, ніж 15 см.

Також зникають карась та червонокнижна марена. Через зарегулювання річок зникають види, які не можуть існувати без течії.

