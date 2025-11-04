Хронічний стрес, спричинений війною, у поєднанні з порушенням роботи медичних служб має серйозні наслідки.

Конфлікти в усьому світі сприяють зростанню кількості інсультів та серцевих захворювань. І Україна не стала винятком – особливо це простежується серед тих, хто живе у прифронтових регіонах.

Як повідомляє The Telegraph, загальна кількість госпіталізацій через інсульти в Україні зросла на 16%. У деяких прифронтових районах показник збільшився аж на 60%. Аналогічна ситуація може існувати і в інших зонах конфлікту, наприклад у Газі.

Хронічний стрес, спричинений війною, у поєднанні з порушенням роботи медичних служб може призвести до пошкодження судин та спричинити утворення тромбів. Це різко збільшує ризик інсульту для мешканців зон конфлікту. Якщо не надати своєчасну допомогу, людину може спіткати тривале ураження мозку, інвалідність чи навіть смерть.

Які типи інсультів існують

Загалом є два основних типи інсультів: ішемічний інсульт та геморагічний. Перший спричинений тромбом, що блокує кровоносну судину в мозку, тоді як другий – спричинений крововиливом у мозок.

У деяких випадках інсульти мають конкретні причини – куріння, аномалії судин. Та, за словами професора серцево-судинної медицини та почесний консультант-кардіолог Шеффілдського університету Тіма Чіко, конфлікти та стрес і порушення, пов'язані з війною, збільшують ризик виникнення обох типів.

"В Україні останні дані показують, що кількість госпіталізацій з гострим інсультом у 2024 році зросла в середньому на 16% порівняно з 2021 роком, незважаючи на значне скорочення населення з початку війни у 2022 році", – йдеться у матеріалі.

Як війна впливає на здоровʼя людини

Зв'язок між хронічним стресом і серцево-судинними захворюваннями діє на декількох рівнях, пояснює Чіко. За його словами, стати причиною інфаркту та інсульту може гострий стрес. Часом це стає причиною утворення тромбів.

Водночас тривалий стрес призводить до порушень сну, змін в раціоні та ускладнює дотримання здорового способу життя. Він також може бути причиною тяги до куріння або вживання алкоголю, часто в надмірних кількостях, каже Чіко:

Всі ці фактори, як правило, призводять до підвищення ймовірності пошкодження судин і утворення тромбів, що викликає інфаркти та інсульти".

Прихована криза в українській медицині

Медичні експерти в Україні попередили про приховану кризу в галузі охорони здоров'я. Деякі громади зіткнулися з різким зростанням кількості інсультів та інших серцево-судинних проблем, спричинених війною.

У прифронтових регіонах кількість інсультів зросла на 60%. Один з найбільших показників припадає на Харківщину.

"ПТСР — одна з головних проблем, з якими ми стикаємося в умовах війни, звичайно, не єдина, але дуже серйозна. Посттравматичний стресовий розлад може призвести до інсульту, оскільки люди, які страждають на ПТСР, постійно борються зі своєю внутрішньою війною. Ми також говоримо про панічні атаки, депресію, тривогу, іноді навіть суїцидальні думки, вживання алкоголю, а в деяких випадках – вживання наркотиків", – пояснила Наталія Некрасова, професор кафедри неврології Харківського національного медичного університету.

Найчастіше до лікарень Харкова потрапляють жінки, які доглядають за дітьми та літніми людьми в прифронтових регіонах, зазначила вона.

Перебої в роботі, погані умови життя, постійна загроза російських авіаударів і наступу призвели до епідемії хронічного стресу, пояснюють автори. Своїми думками з цього приводу поділився і професор Чіко:

"Стрес від авіаударів може викликати стрибки артеріального тиску, що може призвести до розриву пошкодженої артерії і утворення тромбу, який блокує кровотік".

Війна і проблеми з отриманням лікування

Пацієнти також частіше страждають від екстремальних наслідків через складність отримання швидкого та ефективного лікування. В деяких прифронтових районах України дорога до лікарні може займати години. Надання невідкладної допомоги ускладнюють постійні обстріли, пошкодження доріг, поганий звʼязок та відключення електроенергії.

За словами Некрасової пацієнти з інсультом зазвичай мають "золоте вікно" близько п'яти годин для отримання лікування. Воно часто включає внутрішньовенну тромболізис – лікування з використанням ліків, що вводяться у вену для розчинення тромбів, які викликають закупорки. І багато людей приїжджають до лікарень надто пізно.

"Одного дня справжня війна для українців може закінчитися, але минуле може не дати їм рухатися вперед. Багато хто боїться жити нормально через власні думки та емоції. Вони можуть страждати від нав'язливих думок, кошмарів та уникнення. Хронічний стрес триватиме роками, ставлячи під загрозу тисячі людей", – констатувала вона.

Війна і здоровʼя українців

Доктор медичних наук Олександр Товкай розповідав, що війна може спровокувати епідемію діабету в Україні. За його словами, стрес, в якому живуть українці, підсилює наявні патології в організмі та викликає бажання "заїсти". А це прямий шлях до надлишкової ваги та спричиненого нею діабету.

"Люди заїдають цей стрес і "завдяки" цьому гормону у людей з’являється надлишкова вага. А надлишкова вага потім веде до інсулінорезистентності, що прямує потім у нас, якщо не звернути на це увагу, до цукрового діабету ІІ типу. Тобто стрес потенціює все це", – зазначив лікар.

