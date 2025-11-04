Обмеження постачання електроенергії планують застосовувати до населення і промислових підприємств.

В середу, 5 листопада, з 7 ранку до 21 вечора в енергосистемі України будуть запроваджені погодинні графіки відключень світла для побутових споживачів в ряді регіонів України. Про це попереджає Укренерго.

В результаті наслідків масованих російських ракетно-дронових атак на інфраструктуру, енергетики вимушені вкотре застосувати заходи обмеження споживання.

Попередньо вимикати електроенергію споживачам будуть від однієї до двох черг.

Відео дня

При цьому промислові споживачі будуть отримувати менші потужності постачання електроенергії з 7:00 до 22:00.

Ситуація в енергосистемі залишається непростою і може змінюватися динамічно, в залежності від обставин. Те саме стосується і графіків, які також можуть коригуватися в подальшому протягом доби.

В Укренерго традиційно закликали споживачів не перевантажувати мережу і контролювати споживання електроенергії.

Графік відключення світла Київська область

Хоч раз, але планують вимикати світло для всіх мешканців Київщини. Проте більше одного відключення для кожної з шести черг не заплановано. А вимикати обидві підчерги будуть одночасно, за винятком черги №3.

Графік відключення світла Одеська область

Більшість регіонів розбиті на шість черг з двома підчергами в кожній. На Одещині тільки дві підчерги з дванадцяти мають бути зі світлом в середу весь день. Ще для двох відключати подачу струму будуть і зранку, і ввечері.

Графік відключення світла Дніпропетровська область

Складніше ситуація зі світлом на Дніпропетровщині. Тут для дванадцяти підчерг заплановане відключення для всіх споживачів. А для підчерги 5.1 світло зникатиме двічі на добу.

Відключення світла в Україні

Протягом минулого місяця російські окупанти регулярно намагалися завдавати ударів по критичній інфраструктурі України з використанням дронів і ракет. У жовтні таких масованих обстрілів було зафіксовано сім. Найчастіше мішенями ставали цивільні об’єкти в Сумах, Чернігові, Харкові, Полтаві та столиці.

В таких умовах очільник Укренерго Віталій Зайченко звернувся до побутових споживачів з закликом не перевантажувати мережу та не нагрівати повітря в оселях до комфортних 20-22°C тепла за допомогою кондиціонерів та обігрівачів. Врятувати від холода має додатковий светр, каже енергетик.

Вас також можуть зацікавити новини: