Янукович: Митрополит Володимир зробив величезний духовний внесок у розвиток України

Про це глава держави сказав в інтерв’ю знімальній групі, яка готує фільм про Блаженнішого Митрополита Володимира, присвячений 20-річчю його предстоятельства, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Впродовж тих 20 років, які Блаженніший Володимир є предстоятелем Української православної церкви, народжувалася державність нашої незалежної країни, зазначив В.Янукович.

«Та повага, яка є до Митрополита Володимира у мільйонів українців, говорить, що це людина, якій можна не просто вірити - це людина, яка надихає на віру, на надію, на любов. Коли з ним знаходишся - відчувається його духовна чистота», - підкреслив В.Янукович.

Фільм про Митрополита Володимира з інтерв’ю Президента України вийде на Першому національному каналі 14 квітня о 12.15 та 15 квітня о 15.00, зазначили в прес-службі.