Томенко хоче, щоб Україна забула нічні шоу з прокурорами як страшний сон

Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко заявляє, що завтра опозиційні депутати зберуть 150 підписів для заслуховування у ВР генерального прокурора Віктора Пшонки та висловлення йому недовіри.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Томенко сказав на брифінгу.

Він повідомив, що на сьогодні «143 народних депутати поставили підписи».

М.Томенко висловив переконання, що «ми матимемо 150 підписів, які необхідні для того, щоб поставити питання про висловлення недовіри генеральному прокурору України».

«На наше глибоке переконання, нічні шоу на телебаченні повинні як страшний сон забутися», необхідно припинити практику, коли в телеефірі представник Генеральної прокуратури звинувачує без доказів когось із політиків, заявив М.Томенко.

За його словами, може статися, що таким же чином «ми завтра почуємо звинувачення на адресу одного із 46 мільйонів громадян України, що він убив 109 чоловік або 20 людей».

Заступник голови ВР додав, що це нагадує анекдотичну ситуацію, коли «скажуть, що переплутали, але пам’ять залишилася».

На переконання М.Томенка, необхідно «створити прецедент адекватної оцінки за неправомірні дії, порушення презумпції невинуватості, якщо хочете, за хамство по відношенню до своїх політичних опонентів».