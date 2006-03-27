Донецький губернатор вини не визнає

Голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим ЧУПРУН вважає помилковим звинувачувати лише його в низьких результатах «помаранчевих» сил на виборах до парламенту серед виборців регіону.

Про це він заявив в ефірі «1+1» під час включення з Донецька.

«Звинувачувати лише голову адміністрації… Я думаю, що це помилка тих, хто це робить», - сказав В.ЧУПРУН.

На запитання, чи має намір він писати заяву про звільнення, В.ЧУПРУН відповів: «Чи залишуся я на посаді – це прерогатива Президента».

Також В.ЧУПРУН відзначив, що на виборах у донецькому регіоні 3% за попередніми даними, окрім, Партії регіонів, подолає ще приблизно 5 партій. «Голосує Донбас не тільки за Партію регіонів», - сказав він.

Губернатор запевнив, що зі свого боку зробив усе для того, щоб політика Президента в регіоні доводилася об`єктивно, чітко і ясно.

Також він відзначив, що помилковою є інформація про те, що в регіоні залишилися на місцях майже всі керівники районів. За його словами, з колишніх 18 голів райадміністрацій залишилося лише 6, і це професіонали, до яких сьогодні немає претензій.

Кажучи про хід голосування, В.ЧУПРУН також відзначив, що на даний момент до правоохоронних органів не надійшло жодного акту про порушення.

Відповідаючи на уточнююче питання з приводу інформації від спостерігачів про численні порушення, В.ЧУПРУН сказав, що на даний момент «акти складені в офісах партій, в правоохоронних органах я поки що їх не бачу».

Також В.ЧУПРУН подякував міліції, яка зробила все, щоб забезпечити правопорядок на виборах в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, за результатами національного экзит-полу’2006, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи”, Київським міжнародним інститутом соціології і Українським центром економічних і політичних досліджень імені О.Разумкова, на Сході України 65,1% виборців віддали свої голоси за Партію регіонів, за БЮТ – 6,15%, “Нашу Україну” – 3,7%, КПУ – 4%, Блок Наталії Вітренко – 5,6%.