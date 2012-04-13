Ештон пов'язала вирок Іващенку та підписання асоціації

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві речника К.Ештон.

«Верховний представник висловлює розчарування у зв’язку з вчорашнім вироком В.Іващенку. Міжнародна спільнота, включаючи Європейський Союз, уважно стежила за його справою. Незважаючи на неодноразові заклики до України дотримуватися міжнародних стандартів чесних судових процесів, включаючи їх прозорість та незалежність, ця справа і зокрема слухання 9 квітня демонструють значні недоліки у цих сферах», - зазначається у заяві.

Речник Верховного представника також зазначив, що К.Ештон також стурбована вироком екс-міністру охорони навколишнього природного середовища Георгію Філіпчуку, який днями був засуджений до 3 років позбавлення волі за звинуваченням у зловживанні владою.

«Верховний представник продовжить уважно моніторити апеляційний процес по цих справах, очікуючи, що проблеми в судах першої інстанції будуть вирішені. Верховний представник підкреслює, що повага до верховенства права матиме визначальну роль при ухваленні рішень щодо політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС», - наголошується у заяві.