Міністру Тимошенко дали три роки тюрми

Відповідне рішення ухвалив у четвер суддя Солом`янського районного суду Києва Володимир Мельник, передає РІА «Новости».

"Суд визнав винним Філіпчука за частиною третьою статті 365 Кримінального кодексу України, присудивши йому три роки позбавлення волі і змінивши запобіжний захід з підписки про невиїзд на утримання під вартою. Він був узятий під варту в залі суду і відправлений в ізолятор", - повідомив адвокат екс-міністра Микола Шупеня.

Він пояснив, що Г.Філіпчук засуджений за перевищення влади і посадових повноважень під час укладення угоди з юридичною фірмою Astapov Lawyers про надання Мінприроди консультацій під час розгляду спору в міжнародних юридичних інститутах з приводу розірвання угоди, укладеної між урядом України і компанією Vanco International ltd. про розробку шельфу Чорного моря.

Адвокат зазначив, що подаватиме апеляцію, оскільки вважає "абсурдним" рішення суду.

Н.Шупеня зазначив, що Г.Філіпчук виконував доручення Кабінету міністрів, зокрема, екс-прем`єра Юлії Тимошенко.

"Там були окремі доручення і прем`єр-міністра, і розпорядження Кабінету міністрів, причому неодноразові. Всі ці матеріали ми брали з собою, вони досліджувалися судом, але, на жаль, не враховані", - сказав адвокат.

Як повідомлялося, в грудні 2010 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно Г.Філіпчука за ознаками зловживання службовим становищем, яке спричинило за тяжкі наслідки.