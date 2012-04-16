Янукович усамітнився з Королем

В Аммані відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора Януковича та Короля Йорданського Хашимітського Королівства Абдалли ІІ бін Аль-Хусейна.

Як повідомляє прес-служба Президента України, церемонія розпочалася з представлення офіційних делегацій двох країн, після чого прозвучали державні гімни України та Йорданії.

В.Янукович та Абдалла ІІ оглянули стрій воїнів Почесної варти.

Після церемонії розпочалася зустріч Президента України та Короля Йорданії у форматі «віч-на-віч».

Як повідомляв УНІАН, 16-17 квітня В.Янукович здійснює офіційний візит до Йорданії.