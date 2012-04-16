Янукович зустрінеться з Путіним до інавгурації

Про це сам глава Української держави повідомив в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання УНІАН.

В.Янукович нагадав, що вчора розмовляв по телефону з В.Путіним. За словами Президента України, вони обмінялись привітаннями з Великоднем та обговорили питання співпраці.

«Ми обговорили низку наших двосторонніх питань, в тому числі домовились найближчим часом зустрітись ще до інавгурації», - сказав В.Янукович.

Відповідаючи на запитання щодо перспектив газових переговорів, В.Янукович зауважив, що робота, проведена Україною і Росією минулого року, відіграла позитивну роль у розвитку економіки двох країн.

«Залишилось одне найбільше питання – газові угоди, які ми зобов’язані вирішити, і зараз ми будемо активізувати наші переговори, щоб знайти шляхи вирішення цього питання», - сказав він.