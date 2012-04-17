Європейський суд розпочав розгляд справи «Луценко проти України»
У справі «Луценко проти України» колишній міністр оскаржує свій арешт і тримання під вартою.
|Слухання у справі проводяться відкрито. Фото з сайту Народної самооборони
Сьогодні о 10.00 за київським часом розпочалося засідання Європейського суду з прав людини, який розглядає скаргу екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.
Про це повідомляє прес-служба "Народної самооборони".
У справі «Луценко проти України» колишній міністр оскаржує свій арешт і тримання під вартою.
«Справа «Луценко проти України» стосується скарги на те, що його арешт і рішення про його взяття під варту були незаконними, і що він не був поінформований про причини його арешту», - наголошується у повідомленні суду.
Слухання проводяться відкрито, але подальше обговорення справи відбудеться в закритому режимі.
Ю.Луценка у суді представляють адвокати Ігор Фомін та Валентина Теличенко, йдеться у повідомленні.