Європейський суд розпочав розгляд справи «Луценко проти України»

Сьогодні о 10.00 за київським часом розпочалося засідання Європейського суду з прав людини, який розглядає скаргу екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.

Про це повідомляє прес-служба "Народної самооборони".

У справі «Луценко проти України» колишній міністр оскаржує свій арешт і тримання під вартою.

«Справа «Луценко проти України» стосується скарги на те, що його арешт і рішення про його взяття під варту були незаконними, і що він не був поінформований про причини його арешту», - наголошується у повідомленні суду.

Слухання проводяться відкрито, але подальше обговорення справи відбудеться в закритому режимі.

Ю.Луценка у суді представляють адвокати Ігор Фомін та Валентина Теличенко, йдеться у повідомленні.