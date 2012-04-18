Герман владнала конфлікт з Оrd-ua без суду

Про це Г.Герман повідомила агентству УНІАН.

"Інтернет-ресурс опублікував спростування на свою інформацію, чим визнав, що розповсюдив завідомо неправдиву інформацію. Сам факт визнання редактором того, що сайт публікує завідомо неправдиву інформацію, є підтвердженням того, що матеріали цього сайту не мають нічого спільного з журналістикою і є звичайним інформаційним кілерством, що є найбільшим покаранням для журналіста, ніж визнання факту відвертого наклепу. Я вважаю, що після цього спростування судовий позов вже не потрібний", - сказала Г.Герман.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Г.Герман заявила про намір захищати у суді свою ділову репутаціюу зв`язку з публікацією в Інтернет-виданні, головним редактором якого є Станіслав Речинський.

"Сайт Оrd-ua розповсюджує завідомо неправдиву інформацію. Цими днями на цьому ресурсі було розповсюджено "Герман снова облажалась", яка порочить мою ділову репутацію, а викладені факти не мають абсолютно нічого спільного з дійсністю", - сказала Г.Герман.

Як повідомлялося, напередодні Інтернет-ресурс опублікував інформацію під назвою "Герман снова облажалась", в якій йшлося про те, що Президент України Віктор Янукович нібито висловив співчуття у зв`язку зі смертю директора Інституту міста Олександра Сергієнко.

У відповідь на оприлюднення цього співчуття О.Сергієнко на одному з Інтернет-ресурсів написав, що чутки про його смерть "дещо перебільшені".