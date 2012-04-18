Луганськ подарував Львову бабака Степана

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, під час урочистої церемонії відкриття делегація з Луганська подарувала львів’янам символ свого міста – дерев’яну скульптуру бабака.

Як зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, подарований бабак Степан „повинен бути з дітьми”.

«Думаю, ми спільно будемо приймати рішення, де його розмістити. Цей подарунок мають бачити усі, він має бути відритим для всіх», - додав А.Садовий.

Під час офіційного відкриття кілька композицій виконав Луганський муніципальний оркестр духової і естрадної музики.

«Ми привезли подарунок – невеличку скульптуру бабака, тварини, яка є символом Луганщини. Цей подарунок – символ наших дружніх відносин. Вдячні, що ви відрили для луганчан місто Львів. Багато наших земляків прагнуть бути у Львові. Сьогодні ми підпишемо Меморандум про співпрацю, в рамках якого ми сподіваємось, що наші мешканці будуть приїжджати до Львова і цим ми будемо збагачувати нашу культуру», - зазначив заступник міського голови Луганська Олександр Ткаченко.

У свою чергу міський голова Львова А.Садовий наголосив на тому, що „важливо, щоб міста були осередками самоврядності”.

„Сьогодні долетіти літаком зі Львова у Луганськ коштує дорожче, ніж зі Львова у Нью-Йорк. Це не є нормальна ситуація. Тому ми будемо настійливо звертатись до держави, щоб було якісне авіасполучення між містами України. Бо коли ми є разом, тоді ми є сильними. Ці дні дають нам можливість відчути плече одне одного. Кожен такий візит мінімізує міфи, на поверхні лишається реальність щирих і привітних людей», - зазначив міський голова Львова.

Родзинкою днів Луганська у Львові, які триватимуть 18 – 19 квітня, буде безкоштовний концерт Луганського муніципального оркестру духової і естрадної музики у Львівській філармонії.

Львів’яни та гості міста мають змогу продегустувати та придбати продукцію луганських підприємств на центральній площі міста - площі Ринок, а також оглянути виставку дерев’яних скульптур народного майстра Олександра Романенка, яка присвячена Євро-2012.