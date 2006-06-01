Завербований Ющенком німець вступився за Україну перед Росією

Вступ України до НАТО не направлений проти Російської Федерації.

Таку думку в інтерв’ю газеті “День” від 1 червня висловив Надзвичайний і Повноважний посол Німеччини в Україні Дітмар ШТЮДЕМАНН.

“В принципі, Росія сама повинна бути зацікавлена в більш стабільних і прозорих відносинах з Україною. Адже в інтересах Росії, щоб її південний фланг був стабільним. Я розумію, що дуже складно позбавитися стереотипів, але ми повинні привчатися сприймати ситуацію, коли вже не існує особливих сфер впливу”, - сказав Д.ШТЮДЕМАНН. При цьому він додав: “Доки існують люди, доки існують держави, доти будуть існувати і власні інтереси. Завдання полягає в тому, щоб ці інтереси привести до нормального балансу, щоб їх можна було найбільш оптимально сформулювати. НАТО не є організацією, яка направлена проти якої-небудь держави”.

Навпаки, за словами Д.ШТЮДЕМАННА, “можна говорити про те, що мережа відносин між Росією та НАТО стає все більш щільнішою. Тому принагідний майбутній вступ України до НАТО не може бути чимось таким, що направлено проти Росії”.

Д.ШТЮДЕМАНН також наголосив, що Росія, як великий торговельний партнер, не може вплинути на політику Німеччини з метою загальмувати вступ України до НАТО.

“Росія не визначає нашу політику. Цим займається сама Німеччина. Тим не менше, російський фактор є фактом. Над цим має працювати не лише Україна і НАТО, але й сама Росія”, - сказав дипломат.