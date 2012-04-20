Лідер КПУ вважає роботу комуністів у парламенті відмінною

«Якщо говорити про фракцію Компартії, ми на всі «5» і працюємо сьогодні. Якщо говорити про результати роботи парламенту, то там абсолютно інша ситуація», - підкреслив П.Симоненко.

На підтвердження своїх слів він серед головних заслуг фракції виділив той факт, що комуністи не допустили зрощення Партії регіонів з БЮТ і «Нашою Україною».

«Ми не дали можливості зростися двом напрямам бізнесу, а вірніше, великому капіталу олігархів, тих, які працювали на захід, і тих, які спиралися на національну економіку. Партія регіонів не зійшлася в організації роботи у парламенті з БЮТ і «Нашою Україною». Це наша заслуга», - сказав лідер КПУ.

Також до заслуг комуністів П.Симоненко відніс потепління у міждержавних відносинах України і Росії. «Наша позиція дала можливість на початковому етапі змінити і взаємовідносини з Російською Федерацією. Саме наша позиція і створення цієї більшості дало можливість Харківські угоди (між РФ і Україною з питань перебування Чорноморського флоту на території України) підтримати… І україно-російські відносини потепління мали. Ми зраділи, що змінюється вектор у зовнішній політиці. Я думаю, що це теж наша заслуга», - відзначив П.Симоненко.

Крім того, до заслуг своєї фракції він зарахував і те, що досі не прийняті «антинародні Трудовий і Житловий кодекси», а також те, що його однопартійці «максимально зволікали» з ухваленням пенсійної реформи.

«Наша заслуга полягає і в тому, що, не давши зійтись (БЮТ, «Нашій Україні» і Партії регіонів), ми до сьогоднішнього дня затримали ще і те, що Трудовий кодекс ще не прийнято. А якби його було прийнято, то чергова хвиля у нас була б скорочень робітників і колосальна соціальна напруженість зросла», - пояснив П.Симоненко і додав: «До сьогоднішнього моменту ще не прийнятий Житловий кодекс. Я не заздрю усім нам, якщо в остаточній редакції буде прийнято цей Житловий кодекс... І ще ми утримували, щоб пенсійна реформа стільки часу не була прийнята».

«У мене немає необхідності ховати очі. Я можу відверто дивитися вам в очі і говорити, що ми працювали з реалізації тієї програми, яка була підтримана нашими виборцями, і ні на йоту не відступили від тих обіцянок, які давали нашим виборцям», - заявив П.Симоненко.