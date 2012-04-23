Тимошенко та Яценюк створюють єдиний виборчий список

Партія «Батьківщина» та партія «Фронт Змін» підписали Декларацію єдності для перемоги на парламентських виборах

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр Турчинов.

За його словами, декларація була особисто підписана лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко та лідером «Фронту Змін» Арсенієм Яценюком.

«Наші політичні сили сформують спільний список на виборах та узгодять своїх кандидатів у мажоритарних округах. Законодавство забороняє участь блоків у виборах, тому єдиний список буде сформований на основі партії «Батьківщина» як найбільш рейтингової опозиційної сили», - зачитав О.Турчинов текст декларації.

За його словами, список очолять Ю.Тимошенко та А.Яценюк як найбільш рейтингові опозиційні політики.

О.Турчинов також додав, що у новій Верховній Раді буде створена демократична більшість та обмежено «всевладдя Віктора Януковича».

«Наше об’єднання має стратегічний характер – після парламентських виборів ми продовжимо спільно працювати і забезпечимо перемогу демократичних сил на виборах Президента», - йдеться в декларації.

О.Турчинов додав, що сьогодні для усіх демократичних партій настав час зрозуміти, що сьогодні немає окремих інтересів та окремих пріоритетів, і заради України обидві партії співпрацюватимуть з усіма, хто бореться з існуючим режимом.

«Жоден політик і жодна політична сила не побудують нової країни без підтримки людей. І саме тому ми закликаємо і просимо громадян України підтримати наше єднання і нашу боротьбу. Віримо і впевнені, що вже восени цього року український народ підтримає об’єднану опозицію для того, щоб разом творити нову справедливу Україну», - сказав О.Турчинов.

Під час прес-конференції було продемонстровано два екземпляри декларації з особистими підписами лідерів партій.