Клюєв очолив виборчий штаб Партії регіонів

Як повідомив народний депутат України, перший заступник голови Партії регіонів Володимир Рибак, таке рішення прийнято сьогодні в ході спільного засідання політради партії і фракції ПР, інформували УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

«Андрій Петрович Клюєв, який очолив Центральний виборчий штаб, – сьогодні найбільш підготовлена людина в партії», – наголосив В.Рибак.

За його словами, до роботи у виборчому штабі також буде залучено «команду професіоналів, яка проводила не одні вибори».

«Керівником публічної виборчої кампанії Партії регіонів затверджено Сергія Тігіпка, заступником з ідеології – Бориса Колеснікова, заступником з координації діяльності Партії регіонів і роботи з громадськими організаціями та іншими політичними партіями – Володимира Рибака, заступником з роботи з VIP-агітаторами і взаємодії з Верховною Радою – Олександра Єфремова», – повідомив В.Рибак.

При цьому він зазначив, що всі згадані рішення було ухвалено одностайно.

Відповідаючи на запитання про те, чи візьмуть названі представники Партії регіонів відпустки на час проведення виборчої кампанії, В.Рибак наголосив: «Всі діятимуть відповідно до законодавства».