Іващенка без пояснень повернули із санчастини у загальну камеру

Про це УНІАН повідомив його адвокат Борис Нечипоренко.

За його словами, про те, що В.Іващенка було переведено з медсанчастини слідчого ізолятора ще минулої п'ятниці, 20 квітня, йому стало відомо після сьогоднішнього спілкування зі своїм підзахисним у СіЗО.

«Я був вкрай здивований, коли дізнався, що ще у п'ятницю В.Іващенка після повернення з Печерського райсуду, де він знайомився з протоколом всього судового процесу, без будь-яких пояснень було переведено з медсанчастини, в якій проходив медичне лікування за рекомендацією лікарів, у камеру загального корпусу ізолятора», - сказав Б.Нечипоренко.

При цьому, посилаючись на слова свого підзахисного, він зазначив, що В.Іващенку після прибуття в СІЗО «навіть не дозволили зайти в палату медсанчастини за особистими речами, які йому працівники ізолятора принесли в камеру близько півночі».

Таким чином, продовжив адвокат, після тривалого перебування в суді і транспортування спецтранспортом В.Іващенка було не тільки позбавлено можливості проходити так зване «лікування» СІЗО, а й можливості звернутися по допомогу до лікаря.

Як зазначив Б.Нечипоренко, протягом 21-22 квітня В.Іващенко не дістав зрозумілих пояснень причини його переведення у звичайну камеру, тобто завершили лікарі СІЗО призначений йому лікарями курс лікування чи ні.

«Не одержав він відповіді на це запитання і сьогодні», - наголосив адвокат, зазначивши, що для приглушення болів у хребті В.Іващенко продовжує одержувати двічі на добу знеболювальні ін'єкції.

Коментуючи хід подій, Б.Нечипоренко припустив, що, на його думку, такими діями «чи то керівництво СІЗО, чи то керівництво медсанчастини вирішили застосувати до В.Іващенка заходи так званої «неформальної» дії - морального і психологічного тиску.

Адвокат робить висновок, що «кимсь із посадовців було прийнято вольове рішення – Валерія Іващенка взагалі не потрібно лікувати, оскільки він більше не потребує стаціонарного лікування навіть в умовах медсанчастини Лук’янівського СІЗО».

У зв'язку з викладеним Б.Нечипоренко запевнив, що сторона захисту домагатиметься і наполягатиме, щоб В.Іващенко «не тільки був об'єктивно і якісно обстежений незалежними, незаангажованими і неупередженими лікарями, а й, що найважливіше, одержав адекватне, кваліфіковане лікування, на яке він має право відповідно до законів і Конституції України».