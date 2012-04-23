ЗМІ: Німецькі чиновники не поїдуть на футбол до Харкова через Тимошенко
19:17, 23 квітня 2012Політика
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Члени уряду Ангели Меркель відмовляються їхати на гру німецької збірної, яка відбудеться у Харкові.
Німецькі урядовці не підтримають свою збірну у Харкові, фото dw.de
Про це повідомляє видання «Тиждень» з посиланням на джерела Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Гра збірної Німеччини проти Нідерландів відбудеться у Харкові, і, за даними видання, жоден із членів уряду ФРН не збирається відвідувати цю гру на знак протесту проти утримання екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у колонії в Харкові.
У свою чергу, на гру Німеччини проти Португалії, яка пройде у Львові, зареєструвалось уже п’ять чиновників уряду А.Меркель.
«Федеральний уряд знає про політичну чутливість проблеми та несе відповідальність за ставлення до цього», - зазначив Уповноважений Німеччини з прав людини Маркус Льонінг, коментуючи можливі наслідки дій німецької влади.
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