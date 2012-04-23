ЗМІ: Німецькі чиновники не поїдуть на футбол до Харкова через Тимошенко

Про це повідомляє видання «Тиждень» з посиланням на джерела Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Гра збірної Німеччини проти Нідерландів відбудеться у Харкові, і, за даними видання, жоден із членів уряду ФРН не збирається відвідувати цю гру на знак протесту проти утримання екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у колонії в Харкові.

У свою чергу, на гру Німеччини проти Португалії, яка пройде у Львові, зареєструвалось уже п’ять чиновників уряду А.Меркель.

«Федеральний уряд знає про політичну чутливість проблеми та несе відповідальність за ставлення до цього», - зазначив Уповноважений Німеччини з прав людини Маркус Льонінг, коментуючи можливі наслідки дій німецької влади.