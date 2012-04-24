"Свобода" неабияк образилася на Тимошенко

Про це сказано у коментарі "Свободи" щодо інтерв’ю Тимошенко.

"Останнє інтерв’ю голови "Батьківщини" "Дзеркалу тижня" викликало шквал обурення активістів та прихильників "Свободи". Люди шоковані: в той час, коли "Свобода" веде активну агітацію за Комітет опору диктатурі, отримуємо випади проти нашої політичної сили, некоректні порівняння та неприхований шантаж союзників по опозиції", - заявили у партії.

На думку "свободівців", такі заяви виглядають "як грубе порушення умов взаємонепоборювання і взаємоненападу, викладених в угоді про спільні дії об’єднаної опозиції", яку 22 січня підписали політичні сили, що входять до КОДу.

Вони припускають, що Тимошенко, "в силу відомих обставин, не володіє усією інформацією щодо процесів, які відбуваються в КОДі, та тих домовленостей, які вже досягнуті партіями-членами Комітету опору диктатурі".

"Це видно по тому, що Тимошенко називає в одному ряду опозиційних сил як "Свободу", яка є активним учасником КОДу, так і "УДАР" Кличка, котрий принципово не бере участі в діяльності Об’єднаної опозиції", - йдеться у заяві.

На думку "свободівців", одна така заява "не лише може відкинути переговорний процес в Об’єднаній опозиції щонайменше на три місяці назад, але здатна взагалі перекреслити все те, що було великими зусиллями досягнуто в процесі об'єднання опозиційних сил".

"Якщо подібні удари в спину, недружні випади проти нашої політичної сили, нагнітання недовіри до "Свободи", інспірування скандалів, реанімування і поширення провокаційних нових-старих політтехнологічних міфів (типу "Свобода" непрохідна" чи "Свобода" підігрує Партії регіонів" тощо), триватимуть і надалі, ми не матимемо іншого виходу, як вийти з переговорного процесу", - сказано у заяві.

У такому випадку, підкреслили "свободівці", вся відповідальність за розвал Комітету опору диктатурі лежатиме на "недалекоглядних партнерах по опозиційному табору".

"З огляду на викладене, ВО "Свобода" 28 квітня 2012 року проведе позачергове засідання політради, на якому обговорить ситуацію, що складається", - йдеться у заяві.

В останньому інтерв’ю Тимошенко назвала найбільшою загрозою для опозиції самостійний похід на вибори ВО "Свобода" і партії УДАР, пояснює Українська правда.