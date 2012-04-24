У НУ-НС підозрюють, що Лутковська приховує доходи

Депутат фракції НУ-НС Юрій Кармазін зареєстрував надтерміновий лист до голови Верховної Ради Володимира Литвина з вимогою про негайне зняття з розгляду депутатами кандидатури на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської. Про це він повідомив в інтерв`ю Радіо Свобода.

Кармазін вважає кандидатуру Лутковської «несумісною з посадою омбудсмана», у зв’язку з «численними порушеннями законодавства України при наданні відомостей про доходи за 2011 рік, та введення народних депутатів в оману».

Зокрема, депутат звернувся з депутатською перевіркою до органів податкової адміністрації, результати якої свідчать, що Лутковська не вказала всіх доходів, які вона мала за 2011 рік. За його словами, йдеться про десятки тисяч гривень. Через це, на переконання депутата, ця кандидатура розглядатися не може, «незважаючи на те, які зараз робляться шалені спроби її призначити, в тому числі, з боку міністра юстиції Лавриновича».

«Я звернувся до Литвина, до президента Януковича, до генерального прокурора, я звернувся до керівників всіх фракцій – без виключення – у Верховній Раді України, і написав конкретні порушення, назвав конкретні автомобілі, конкретний їх держномер, все конкретне абсолютно повністю, весь фактаж, який я отримав у податкових органах України. А тепер – справа совісті кожного депутата, кожного посадовця, Президента і Голови Верховної Ради у першу чергу. А Генеральний прокурор має показати, чи у нас вибіркове правосуддя, чи у нас дійсно є реальне правосуддя», – заявив Кармазін.

На думку Юрія Кармазіна, голосування у Верховній раді щодо цієї кандидатури не повинно бути взагалі, «оскільки це передбачено законом про боротьбу з корупцією» – якщо людина подає дані, які не відповідають дійсності, чи приховує щось, ця кандидатура знімається з порядку денного.

Нагадаємо, кандидатуру Валерії Лутковської Верховна Рада має розглядати сьогодні.