Тюремники дали Власенку зелене світло

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прокурор Харківської області Геннадій Тюрін.

«Вас там очікують, Державна пенітенціарна служба готова забезпечити вам побачення», - сказав Г.ТЮРІН, звертаючись до присутнього на брифінгу С.Власенка.

Прокурор Харківської області зазначив, що за вчорашньою та сьогоднішньою заявами С.Власенка прокуратура проводить перевірку законності відмови йому у зустрічі з Ю.Тимошенко через проведення в Качанівській виправній колонії санітарного дня.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня начальник Качанівської виправної колонії Іван Первушкін повідомив, що через проведення в установі «санітарного дня» С.Власенко не зможе зустрітись з Ю.Тимошенко.

Сьогодні, 24 квітня, на засіданні ВР лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій Кожем’якін звернувся до голови Верховної Ради України В.Литвина з проханням з’ясувати в Державній пенітенціарній службі, чому другий день поспіль до Ю.Тимошенко не допускають її захисника. За словами народного депутата, наразі ніхто немає інформації, в якому стані перебуває Ю.Тимошенко і як вона себе почуває.

Після цього звернення В.Литвин на декілька хвилин залишив сесійну залу. Повернувшись, голова ВР зауважив, що йому пообіцяли вирішити це питання.