Сухий: Лутковську обрали омбудсманом

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам народний депутат, член Лічильної комісії ВР Ярослав Сухий (фракція Партії регіонів).

Він зазначив, що взяли бюлетені для голосування 269 народних депутатів. «За» проголосували 252. За його словами, три бюлетені визнані недійсними, а 14 народних депутатів не підтримали жодної кандидатури.

Таким чином В.Лутковську обрано омбудсманом.

Як відомо, на голосування вносилась одна кандидатура.