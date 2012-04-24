Сухий: Лутковську обрали омбудсманом
13:35, 24 квітня 2012Політика
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За кандидатуру Валерії Лутковської на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини проголосували 252 народних депутати.
|Ярослав Сухий сам рахував голоси
Він зазначив, що взяли бюлетені для голосування 269 народних депутатів. «За» проголосували 252. За його словами, три бюлетені визнані недійсними, а 14 народних депутатів не підтримали жодної кандидатури.
Таким чином В.Лутковську обрано омбудсманом.
Як відомо, на голосування вносилась одна кандидатура.
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