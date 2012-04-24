Попов зустрівся з київськими медиками

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов зустрівся з представниками медичної спільноти Києва. Як повідомляє прес-служба КМДА , основними темами обговорення стали розробка ефективних шляхів реалізації медичної реформи та впровадження столичного стандарту охорони здоров’я.

«Сьогодні є велика потреба у змінах системи охорони здоров’я столиці. Про актуальність реформування галузі говорять як самі кияни, так і медики. Тому міська влада разом із лікарями працює над розробкою та впровадженням столичного стандарту здоров’я. Я переконаний, що, рухаючись уперед, ми знайдемо шляхи вирішення питань розвитку галузі і змінимо традиційний підхід до управління сферою охорони здоров’я», – зазначив Олександр Попов.

Протягом останніх двох місяців за дорученням голови міськдержадміністрації в амбулаторних закладах міста відбувалися обговорення питань, які пов’язані з участю Києва у пілотному проекті з реформування медичного забезпечення. Результатом зустрічей у колективах стало делегування представників лікувальних установ до КМДА для спільного вирішення нагальних питань, пов’язаних із реалізацією реформи та розробки столичного стандарту здоров’я.

Під час зустрічі представники медичної галузі Києва звернулися до голови КМДА з пропозиціями щодо подальшої роботи. Вони запропонували створити робочу групу за участю представників профільного управління, міськадміністрації, делегатів, медиків міста, для аналізу питань, які визначені резолюцією, прийнятою лікарями 30 березня.

Також медики запропонували наприкінці травня провести з’їзд за участю лікарів та представників міської влади для визначення основного документу – хартії «столичного стандарту здоров’я», за яким буде реалізовуватись медична реформа у столиці.

На завершення зустрічі Олександр Попов наголосив, що всі зміни з реформування мають проводитися з урахуванням, перш за все, інтересів киян.