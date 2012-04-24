Охорона попросила журналістів залишити будівлю парламенту

Охорона попросила журналістів залишити будівлю приміщення парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне прохання було обґрунтовано тим, що офіційно парламент о 18.00 завершує свою роботу і після цього всі мають залишити приміщення Верховної Ради.

Водночас депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" залишаються в сесійній залі та продовжують блокувати президію та трибуну ВР.

Як повідомляв УНІАН, депутати з фракцій «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС на ранковому засіданні заблокували трибуну та президію парламенту й вимагають негайно заслухати генерального прокурора України Віктора Пшонку щодо перевезення екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко з Качанівської колонії до лікарні.

Також опозиціонери вимагають допустити до Ю.Тимошенко депутатів-лікарів, включаючи представників Партії регіонів.