Львівська «Батьківщина» оголосила голодування

Про це повідомив УНІАН голова ЛОО ВО „Батьківщина” Роман Ілик.

«Зараз вирішуємо усі організаційні питання, аби уже завтра розпочати голодування. Кілька наметів „Батьківщини” плануємо розмістити у центрі Львова – на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку”, - зазначив Р.Ілик.

Він також зазначив, що є ініціатором даної акції і з 25 квітня разом з кількома партійцями розпочне безстрокове голодування.

За його словами, у такий спосіб партійці «Батьківщини» протестуватимуть проти нелюдського та жорстокого поводження з Ю.Тимошенко.

«У таких ситуаціях ми не маємо права стояти осторонь або казати іншим, що робити. Це вже за межею якоїсь навіть чоловічої, я б сказав, гідності. Я поважаю цього політика, цю сильну та вольову жінку, яку не вдасться нікому зламати, і хочу бути з нею солідарний. Вона повинна відчувати, що вона не одна, - сказав Р.Ілик. - Кожен повинен сьогодні задуматися над тим, як проявити своє ставлення до влади. Не можна ігнорувати те, що відбувається. Не заради Тимошенко, заради себе. Ми маємо дітей, як дивитися їм у вічі? Вдавати, що все добре і ми приймаємо те, що відбувається в країні?».

На думку Р.Ілика, аби відволікти увагу від того, що насправді відбувається у Качанівській колонії, влада розповсюдила фальшиве відео.

«Якщо режим хоче спростувати факти фізичного насилля над Юлією Тимошенко, то хай оприлюднить відео, як її доставляли із колонії у лікарню. Це ніщо інше як цинічна та примітивна помста у стилі нинішньої правлячої верхівки», - зазначив лідер Львівської «Батьківщини».

Заявку на проведення безстрокової акції голодування у центрі Львова представники львівської „Батьківщини” подадуть до міської ради завтра вранці.