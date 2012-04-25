Члени німецького уряду прибудуть до Львова на матчі Євро-2012

Члени німецького уряду під час Євро-2012 прибудуть до Львова 9 і 17 червня на матчі за участю німецької збірної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Києві посол Німеччині в Україні Ганс-Юрген Гаймзьот.

«За тією інформацією, яка у нас є, щодо візиту представників німецького уряду до України під час Євро-2012, ми очікуємо візити міністрів до Львова 9 і 17 червня», - сказав він.

Він наголосив, що у нього немає інформації щодо можливого візиту в Україну під час Євро-2012 канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня відбудеться перший матч та відкриття Турніру. У Львові відбудуться три матчі фінального турніру: 9 червня зіграють Німеччина та Португалія, 13 червня зустрінуться Данія та Португалія, і 17 червня – Данія і Німеччина