Томенко: було б аморально говорити про кандидатуру Ющенка

Про це УНІАН повідомила прес-служба заступника голови ВР.

За словами М. Томенка, «з одного боку кандидати, які потраплять до об’єднаного списку та списку в мажоритарних округах, повинні мати підтримку суспільства, а з іншого боку - це мають бути люди, які протягом періоду перебування при владі команди Віктора Януковича підтвердили, що діють як системна, послідовна та принципова опозиція».

М. Томенко вважає обов’язковими ці два фактори та професійну підготовку, яка б давала можливість працювати у вищому законодавчому органі України.

За його словами, виходячи з цих факторів, знімається дуже багато питань, які сьогодні обговорюються у суспільстві. Зокрема, М. Томенко відзначає, що «ми готові підтримувати всіх активних діячів політичних партій, що ввійшли до КОДу чи за мажоритарними округами, чи за списком».

Натомість, додав М. Томенко, «ті люди, які де-юре перебувають в опозиційних партіях, а де-факто працюють з владою, звісна річ, не будуть представлені в нашому списку».

Для прикладу він зауважив, що сьогодні було б «неправильно і аморально говорити про підтримку опозицією кандидатури екс-президента України Віктора Ющенка, який де-факто працює в команді Віктора Януковича».

***

Як повідомляв УНІАН, партії «Батьківщина» і «Фронт Змін» підписали Декларацію єдності для перемоги на парламентських виборах.

Згідно з документом, партії мають намір сформувати загальний список кандидатів у депутати на парламентські вибори і погоджують своїх кандидатів у мажоритарних округах. Законодавство забороняє участь блоків у виборах, тому єдиний список буде сформовано на основі партії «Батьківщина» як більш рейтингової опозиційної сили».