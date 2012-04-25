До Тимошенко вирушив десант медиків із мандатами

Депутати-медики від різних фракцій направились до Качанівської колонії з наміром вимагати зустрічі екс-прем'єром Юлією Тимошенко.

Про це Українській правді розповів бютівець Олександр Сочка.

За його словами, від БЮТ поїхали В'ячеслав Передерій, Євген Добряк та Сергій Шевчук.

Від НУНС відправився Володимир Карпук.

"Також мала поїхати Тетяна Бахтеєва, адже звернення було і до неї, але чи поїхала вона – нам на даний момент невідомо", - сказав Сочка.

Також, за словами Сочки, до колонії поїхав лідер фракції Андрій Кожем'якін, який має статус захисника.

Як відомо у вівторок БЮТ запросив депутатів-медиків від усіх фракцій до Тимошенко, щоб засвідчити наявність на її тілі ушкоджень в результаті її побиття.