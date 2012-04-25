Кожем'якін: сусідку Тимошенко змушували написати, що вони побилися

Колишню співкамерницю Юлії Тимошенко Юлію Абаплову змушували написати заяву, що вона побилася з екс-прем’єром.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Андрій Кожем’якін.

«Я хотів, щоб ви запам’ятали ім’я мужньої людини Юлії Костянтинівни Абаплової, яка разом була з Юлією Володимирівною до 20 квітня і допомагала їй завжди. Шість годин цю людину катували, щоб вона підписала папір і сказала, що це була бійка між Юлією Володимирівною і нею особисто, що це були розбірки між ними особисто в кімнаті», - сказав А.Кожем’якін, говорячи про те, як, на його думку, керівництво колонії намагалося приховати інцидент.

Він підкреслив, що Ю.Абаплова відмовилася підписати такий папір, і саме за це її було переведено до іншого, гіршого приміщення.

«За те, що вона відмовилась це зробити, її без речей, без нічого перекинули у найгіршу загальну камеру, загальну будівлю, де відбувають покарання усі інші, і позбавили будь-яких привілеїв у цій колонії», - сказав А.Кожем’якін.

Він припустив, що нові співкамерниці Ю.Тимошенко будуть співпрацювати з керівництвом колонії. «Знаючи роботу правоохоронної системи, я хочу сказати, що давно повинні там сидіти й одна, й друга у погонах. Вони це зараз зробили», - зазначив А.Кожем’якін.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко 24 квітня заявила, що минулого тижня у колонії записали сфабриковане інтерв’ю її співкамерниці для телеканалів «Інтер» та Першого національного.

«Тиждень мою сусідку щодня ламали та примушували це інтерв’ю записати на відеокамеру каналів «Інтер» та Перший національний або просто підписати його, але вона стійко трималася та відмовлялася це робити», - зазначила вона.

За словами Ю.Тимошенко, 23 квітня Ю.Абаплову забрали з камери приблизно о 19.00 і протягом «6 годин до години ночі над нею знущалися чотири садисти – три з керівництва колонії і один з харківської пенітенціарної служби».

«Їй погрожували тюремним ув’язненням її сина, неприємностями для її батьків, продовженням терміну ув’язнення та переведенням в нелюдські умови відбування покарання», - зазначила лідер БЮТ.

«Повернулася вона до камери в годину ночі заплакана, замучена, виснажена та повністю психологічно зруйнована. Зламали її на погрозах зіпсувати життя синові», - написала Ю.Тимошенко.

Сьогодні, 25 квітня, Державна пенітенціарна служба повідомила, що до камери Ю.Тимошенко перевели двох нових засуджених жінок.

Як повідомляється на сайці ДПтС, «засуджена Ю.Абаплова, яка до учорашнього дня проживала в одному приміщенні із засудженою Ю.Тимошенко у Качанівській виправній колонії, була переселена до іншого житлового приміщення. Таке рішення керівництвом колонії було прийнято на підставі поданої особистої письмової заяви самої засудженої Ю.Абаплової».

«Крім того, повідомляємо про те, що до камери ув’язненої Ю. Тимошенко були переведені дві інші засуджені, що відбувають покарання за економічні злочини: одна з яких засуджена за підроблення банкнотів, інша – за заволодіння чужим майном», - йдеться в повідомленні.