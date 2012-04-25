Бригинець оголосив голодування на підтримку Тимошенко

Депутат Київради Олександр Бригинець оголосив голодовку на підтримку екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.Бригинця, він заявив: «Хамське ставлення до лідера опозиції, до жінки, до незаконно ув’язненої не може не обурювати. Юлія Володимирівна знайшла як висловити свій протест: вона ще 20 квітня оголосила голодування. Це мужній вчинок героїчної жінки. Я як громадянин, як українець не можу не підтримати найпотужнішого опонента нинішньої влади».

О.Бригинець повідомив, що сьогоднішній і завтрашній день він збирається працювати у звичному режимі, а з п’ятниці - після двох діб голодування – можливо, зменшить робочі навантаження.

«Якщо у Києві з’являться інші голодуючі і будуть встановлені спеціальні намети для тих, хто голодує (як це зроблено у Львові), то я, безумовно, переберусь в такий намет», - запевнив він.

О.Бригинець висловив сподівання, що спільний тиск на владу різними методами призведе до того, що «хамське ставлення до лідера опозиції з боку влади припиниться».