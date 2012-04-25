Білоруські посли повернулися в Польщу та Бельгію

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, до Білорусі почали повертатися посли країн ЄС. Вранці до Мінська прибув посол Швеції Стефан Ерікссон. Посли Литви і Польщі Едмінас Багдонас і Лешек Шерепка вже перебувають на території Білорусі й прямують до Мінська.

27 квітня до Мінська планує повернутися посол Чехії Іржі Карас. Цього тижня також очікується приїзд посла Німеччини Крістофа Вайля.

Час прибуття послів інших країн Євросоюзу, як і раніше, невідомий. У Представництві ЄС і посольствах ситуацію не коментують, обіцяючи дати інформацію вже за фактом приїзду дипломатів.

Всі керівники посольств ЄС залишили Білорусь наприкінці лютого – початку березня після дипломатичного конфлікту між Мінськом і Брюсселем.

Конфлікт розгорівся після лютневого рішення Ради міністрів ЄС розширити візові та економічні санкції проти приватних осіб і деяких підприємств Білорусі, а білоруська влада у відповідь рекомендували главі представництва ЄС і послу Польщі виїхати до своїх країн для консультацій. На знак солідарності з Білорусі виїхали всі європейські посли.

23 квітня Рада міністрів закордонних справ ЄС обговорила білоруське питання на засіданні в Люксембурзі. Рада привітала звільнення опозиційних політиків Андрія Саннікова і Дмитра Бондаренка, наголосивши при цьому на необхідності звільнення і реабілітації всіх політв`язнів.