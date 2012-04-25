У Дніпропетровську створили Комітет громадянської справедливості

Про це на прес-конференції в ІА «Міст-Дніпро» заявив один з лідерів Комітету - віце-президент Міжнародної асоціації офіцерів спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр» Юрій Прокоф`єв.

«Чаша терпіння у народу переповнена. Події навколо справи Юлії Тимошенко показали, що якщо ти великий політик, то всім зрозуміло, що ти можеш спокійно красти - все одно твої колеги тебе прикриють прапором партії і постараються вивести з під справедливого вироку. Якщо ти син чи родич політика - то можеш гвалтувати, вбивати або тиснути машиною - тобі все одно нічого не буде. Так не повинно тривати. Над будинками судів, зрештою, висить прапор України, а не партійні прапори чи логотипи бізнес-структур! », - сказав Юрій Прокоф`єв.

Члени Комітету заявили, що не будуть займатися політикою і йти на вибори. Комітет виступає проти тиску на суди. «Не можна заважати правосуддю. Злодій повинен сидіти у в`язниці. Корупції має бути винесений справедливий вирок, це стосується і справи Юлії Тимошенко », - сказав член Комітету, голова Дніпропетровської обласної колегії адвокатів Юрій Миргородський.

Юрій Прокоф`єв також зазначив, що завдання Комітету як громадянської інституції полягає в тому, щоб запрошувати на відкриту дискусію громадські організації для обговорення реакції суспільства на резонансні справи. Громадські організації повинні стати інструментом контролю за діями влади.

Комітет не буде реєструватися як громадська організація. «Ми - спільнота однодумців. Наші ідеї не на папері у Статуті - вони в серці кожної нормальної людини: покарання за правопорушення має бути справедливим незалежно від наявності у злочинця партійної приналежності або високої посади. Адреса Комітету знаходиться в інтернеті - його можна знайти в Фейсбуці і Твіттері. Нам не потрібні членські внески і посвідчення - учасником наших акцій може стати кожен, хто хоче жити в країні, в якій ти захищений законом. Для цивілізованого розвитку країни необхідна нормалізація роботи правової системи, яка буде захищена від політичного тиску », - сказав один з ініціаторів створення Комітету Дмитро Хозін, керівник молодіжного руху К-12.

Для залучення уваги громадськості до проблеми тиску на рішення судів члени Комітету на прес-конференції озвучили запрошення Українському омбудсмену Валерії Лутковській взяти участь у Круглому столі, присвяченому громадському обговоренню вироку синові прокурора Дмитру Рудю, ходу судового процесу над Юлією Тимошенко, слідству щодо судді міста Орджонікідзе Анатолія Гордієнка і вбивць Оксани Макар з Миколаєва, рішення суду у справі екс-депутата Олександра Тарана.

Нагадаємо, що Дмитро Рудь, син прокурора Жовтневого району міста Дніпропетровська 20 жовтня 2011 року на джипі збив трьох жінок, дві з яких померли на місці, а третя - в цей же день, не приходячи до тями, в лікарні. Не зважаючи на тяжкість злочину, Дмитро Рудь не тільки після цього перебував на волі, але й не приходив на засідання суду аж до рішення суду про примусовий привід підсудного на засідання. В результаті за три замордовані життя Дмитро Рудь отримав 6 років.

Що стосується голови суду міста Орджонікінзе Анатолія Гордієнка, який скоїв злочину 14 квітня 2012 року, в результаті якого загинув чоловік (суддя його збив на дорозі, але не зупинився, а зник з місця пригоди), то Гордієнко досі не заарештований і знаходиться на свободі.

Екс-депутат Софіївського району Дніпропетровської області Олександр Таран у 2010 році розстріляв з незареєстрованого автомата чоловіка на очах його дружини і дитини. За це Таран отримав два роки умовно і був відпущений в залі суду.

На круглий стіл будуть запрошені судді, які винесли ці вироки.

«Суспільство має дати чесну і публічну оцінку таким фактам. Тим більше, що зараз є реальна загроза того, що під тиском Заходу і власної партії Юлія Тимошенко може уникнути покарання. Але справедливе рішення суду може стати уроком для всіх - перед законом рівні всі, в тому числі ті, хто мав високі посади », - сказав Юрій Прокоф`єв.

Круглий стіл планується провести в ІА «Міст-Дніпро» в травні.