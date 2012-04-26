Єфремов про рейтинги, Клюєва та оцінку ПР за два роки

Про це заявив народний депутат України, голова парламентської фракції ПР Олександр Єфремов, повідомляє прес-служба партії.

За словами політика, кандидат у народні депутати з найбільшим рейтингом має всі шанси бути представленим Партією регіонів в тому чи іншому окрузі. «Я б хотів, щоб за нашу політичну силу проголосували якомога більше виборців», - відзначив О.Єфремов.

На його переконання, на найближчих виборах виборці дадуть об'єктивну оцінку діяльності Партії регіонів протягом останніх двох з половиною років.

Коментуючи призначення Андрія Клюєва начальником Центрального виборчого штабу Партії регіонів, політик, зокрема, нагадав, що він (А.Клюєв) займається виборами з 1994 року. «Андрій Петрович досвідчений фахівець в організації виборчої кампанії. І радує, що на Політраді фракції саме його визначено як керівника штабу», - сказав О.Єфремов.