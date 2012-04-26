Фуршети Литвина коштуватимуть українцям 1,3 мільйона

Управління справами Верховної Ради України 19 квітня уклало угоду з ДП «Їдальня Управління справами Апарату Верховної Ради України» на послуги з обслуговування представницьких заходів та офіційних прийомів за участю Голови Верховної Ради. Вартість угоди склала 1,31 млн грн., повідомляють «Наші гроші» із посиланням на «Вісник державних закупівель».

Торги проведено за неконкурентною процедурою закупівлі «в одного учасника», що пояснюється «повною відповідністю та пристосованістю» парламентського підприємства для обслуговування протокольних парламентських та урядових заходів.

«За матеріально-технічними показниками Їдальня має можливість обслуговувати протокольні заходи міжнародного рівня, що проходять у Верховній Раді України (засідання ОБСЄ, ПАЧЕС, Міжпарламентських комісій із співробітництва ВРУ з іншими державами, парламентських слухань, офіційних візитів представників зарубіжних країн і т.і.). Споруди, в яких розміщуються складські та виробничі приміщення підприємства, територіально розташовані на режимній території, що забезпечує відповідний контроль за діяльністю підприємства і унеможливлює доступ сторонніх осіб, в тому числі під час проведення заходів», – йдеться в обґрунтуванні.

Нагадаємо, раніше «Видавництво «Наукова думка» НАН України» замовило друк двох книжок Володимира Литвина «Історія України» та «Україна у війнах і революціях XX ст.» коштом державного бюджету.