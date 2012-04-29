Молодший Кличко не потрапив до списку партії УДАР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Запоріжжі.

За словами В.Кличка, обстоювати інтереси українців у Верховній Раді він сподівається, не застосовуючи свої боксерські таланти.

«Ті політики, які використовують фізичну силу в парламенті, не можуть мати майбутнього в політиці. Це демонстрація неспроможності. З іншого боку, ми маємо намір відстоювати реформи і права громадян як їхні представники в парламенті всіма можливими методами. Я в спорті понад 20 років, і жодного разу не використовував тих навичок, якими володію, за межами рингу. І сподіваюся, що такого ніколи не трапиться», - наголосив В.Кличко.

Відповідаючи на запитання журналістів про перспективи участі Кличка-молодшого у великій політиці України, його старший брат сказав, що Володимир не «є членом партії УДАР і про його присутність у списку партії поки що не йдеться».