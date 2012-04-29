У людних місцях Дніпропетровська з'являться камери спостереження

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської міської ради з посиланням на міського голову Івана Куліченка.

«Як виявилося, бетонні урни не є безпечними для населення», - уточнив Дніпропетровський міський голова.

За його словами, наразі Придніпровська залізниця вже завершує встановлення відеокамер спостереження на привокзальній площі, у приміщені головного вокзалу Дніпропетровська та на перонах. На встановлення систем відеоспостереження у місцях масового скупчення людей залучатимуться бюджетні та позабюджетні кошти.

І.Куліченко закликав свідків вибухів 27 квітня, які потребують допомоги звертатися до медиків та психологів і наголосив, що у місті працює цілодобова телефонна лінія довіри, де можна отримати відповідну консультацію.

«Дніпропетровськ пережив шок, такого потрясіння у місті не було ніколи. Взаємодія влади, правоохоронних структур та медиків була на високому рівні. Перша швидка допомога приїхала на місце вибуху за 4 хвилини. Допомогу всім надали вчасно і в повному обсязі. Ми злагоджено спрацювали при ліквідації наслідків вибуху, тепер наше завдання - поновити рівновагу та спокій у завжди стабільному за політичними, національними та релігійними ознаками місті», - наголосив І.Куліченко.

У зв`язку з вибухами свої співчуття та підтримку висловили дніпропетровцям мерії міст Кутаїсі (Грузія) і Відня (Австрія), представники посольства Нідерландів в Україні та голова Федерації Канадських муніципалітетів Роджер Андерсон.