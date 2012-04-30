У голодуючих на підтримку Тимошенко засвідчено погіршення здоров’я

17:55, 30 квітня 2012
Політика
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У львівських представників партії "Батьківщина", які оголосили голодовку на підтримку екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, медики засвідчили погіршення здоров’я - підвищений тиск.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної партійної організації ВО “Батьківщина”, такий висновок було зроблено медиками під час огляду голодуючих.

"Лікарі бригади Львівського центру медицини катастроф зафіксували підвищений тиск у всіх учасників голодування на підтримку Юлії Тимошенко, один із партійців львівської «Батьківщини» підлягає госпіталізації". - зазначається у повідомленні. Його автори нагадали, що голодовку оголосило восьмеро представників партії, один з яких - лідер львівської «Батьківщини» Роман Ілик, не вживає їжі вже шосту добу.

Водночас у прес-службі зауважили, що за медичними показниками голодування припинив голова Яворівської районної організації «Батьківщини» Іван Стецькович. Крім того, сьогодні ще одному учаснику голодування – письменнику Стефану Симу, лікарі рекомендували госпіталізацію, від якої він відмовився.

 

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