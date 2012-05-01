Життя Тимошенко в небезпеці, заявляє дочка Євгенія

"Дійсно, час іде. Не знаю, як довго мама зможе голодувати, це буде п'ять чи десять днів", - цитує її слова РІА "Новости".



На її думку, зараз Україна стоїть на межі перетворення на тоталітарну державу. Донька Тимошенко назвала поведінку української влади щодо її матері "актом цинізму і жорстокості".



Євгенія Тимошенко повідомила, що бачилася з нею два дні тому. "Їй справді дуже погано, мама постійно лежить. Не може багато рухатися, крім того, мама ослаблена голодуванням", - розповіла Євгенія. Вона висловила сподівання, що українська влада все-таки дозволить її матері виїхати у ФРН на лікування.



Донька Тимошенко подякувала європейським лідерам за підтримку, зокрема, президенту Чехії Вацлаву Клаусу, який скасував запланований на травень візит в Україну на знак солідарності з Юлією Тимошенко.



