Українці Польщі вимагають від Януковича пустити Тимошенко на вибори

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це йдеться у заяві учасників конгресу, що відбувся наприкінці квітня у польському Перемишлі.

"Звертаємося до Президента України Віктора Януковича із закликом зробити усе, щоб опозиційні політики вийшли на волю та включилися у політичне і державне життя. Арбітром у політиці має бути народ, а не тюрма", - йдеться у заяві.

Учасники конгресу висловили занепокоєння останніми подіями в Україні, які, на їхню думку, перешкоджають інтеграції з Європейським Союзом та ставлять Україну в один ряд з "авторитарними режимами".

Вони відзначили, що майбутнє України залежатиме від того, якими будуть парламентські вибори восени 2012 року.

Українці у Польщі висловили занепокоєння "змінами до виборчого законодавства, тиском на мас-медіа та поширенням атмосфери необмеженого використання адмінресурсу", а також загрозою визнання російської другою державною мовою, що, на їхню думку, призведе до маргіналізації української мови.

За даними Посольства України у Польщі, у конгресі мала взяти участь радник Президента Ганна Герман.

У посольстві відзначили, що перший Конгрес українців у Польщі відбувся у 1997 році і був присвячений 50-й річниці операції "Вісла", в результаті якої зі сходу Польщі було примусово виселено близько 150 тисяч етнічних українців.

Довідка УНІАН. За даними проведеного у 2011 році перепису населення, у Польщі проживають майже 50 тисяч українців. Вони, за офіційними даними, є четвертою найбільшою національною меншиною у країні.

На думку ряду експертів, насправді у 38-мільйонній Польщі можуть жити близько 250 тисяч етнічних українців.