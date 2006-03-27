Євро-місія представить повну доповідь
07:54, 27 березня 2006Політика
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Спостерігачі від Європарламенту не зафіксували серйозних порушень
Спостерігачі від Європарламенту не зафіксували серйозних порушень на парламентських виборах в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова місії спостерігачів від Європарламенту на виборах до Верховної Ради України Марек СІВЕЦЬ під час прямого ефіру на Першому національному каналі у рамках проекту «Ніч вибору-2006».
За словами голови місії, сьогодні вранці місія представить повну доповідь щодо ходу виборів в Україні. Однак М.СІВЕЦЬ зауважив, що не хоче коментувати її до оприлюднення результатів виборів.
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