Євро-місія представить повну доповідь

Спостерігачі від Європарламенту не зафіксували серйозних порушень на парламентських виборах в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова місії спостерігачів від Європарламенту на виборах до Верховної Ради України Марек СІВЕЦЬ під час прямого ефіру на Першому національному каналі у рамках проекту «Ніч вибору-2006».

За словами голови місії, сьогодні вранці місія представить повну доповідь щодо ходу виборів в Україні. Однак М.СІВЕЦЬ зауважив, що не хоче коментувати її до оприлюднення результатів виборів.