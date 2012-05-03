МЗС Бельгії закликає Януковича доводити свою проєвропейськість вже зараз

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ країни, текст якої передано УНІАН.

За словами бельгійського міністра, це необхідно, у тому числі для підписання угоди про асоціацію з Україною та подальшого посилення співпраці між ЄС та Києвом.

“Повага до верховенства права та європейських фундаментальних цінностей, а також чесні та демократичні вибори, є для Бельгії необхідними передумовами для підписання угоди про асоціацію між ЄС та Україною”, - наголошується у заяві.

У документі зазначається, що Д.Рейндерс стурбований ситуацією навколо колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

“Її рішення розпочати голодування після скарг на погане фізичне ставлення демонструє серйозне погіршення її ситуації”, - йдеться у заяві.

Д.Рейндерс закликав уряд та українську владу поважати права Ю.Тимошенко і передусім право на отримання адекватної медичної допомоги, а також право на відвідування.

“Це стосується Ю.Тимошенко, а також інших ув’язнених, в тому числі членів її колишнього уряду”, - сказано у заяві Міністерства закордонних справ Бельгії.